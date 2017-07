Minister Weyts wil extra controles op roetfilters bij autokeuring

Als het van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) afhangt, moeten de eigenaars van wagens waarbij er tijdens de keuring een vermoeden is van een leeggehaalde roetfilter, eerst naar een erkende verdeler om een attest. Dat meldt het kabinet-Weyts maandag. De minister is ook vragende partij voor strengere Europese normen.

Uit onderzoek van de VRT bleek dat jaarlijks in heel Europa (en dus ook in België), duizenden dieselwagens probleemloos door de autokeuring geraken zonder roetfilter. Omdat de roetmeting bij de autokeuring verouderd is, merkt die de weggehaalde filters niet op. Nu kondigt minister van leefmilieu Weyts extra maatregelen aan.

“Als er twijfel is of de wagen al dan niet een roetfilter heeft, moet de eigenaar naar een erkend garage of dealer voor een attest”, zegt de woordvoerder van de minister. “We gaan ook proberen de meetapparatuur te verfijnen, maar er zijn ook uiterlijke kenmerken. Als de filter hol klinkt of bij een zichtbare lasnaad, is er mogelijk iets niet pluis.”

Op dit moment is de meetapparatuur hopeloos verouderd. VAB schat het aantal dieselwagens met verwijderde of defecte roetfilter in België op 140.000 stuks. “De autokeuring kan niet garanderen dat een dieselwagen de vereiste Euronorm effectief bereikt”, klinkt het bij de mobiliteitsorganisatie.

Weyts laat tot slot ook weten “zeer nadrukkelijk vragende partij” te zijn voor strengere normen op Europees niveau. “Op die manier worden de mazen van het net kleiner en de pakkans groter”, klinkt het.