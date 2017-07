Oud-Schepen Rik Raeymaekers overleden

Retie - In zijn woning in Schoonbroek (Retie) is zondag Rik Raeymaekers overleden. Het CD&V-raadslid en voormalig schepen van Retie werd 62 jaar oud. Raeymaekers was al een tijdje ernstig ziek.

Als lokaal politicus en (bestuurs)lid van heel wat verenigingen uit Schoonbroek was Raeymaekers een bekend en graag gezien figuur. Daarnaast was hij vooral bekend voor zijn decennialange inzet voor verschillende Congodorpen. Hij was ook coördinator van de vzw Congodorpen die allerlei lokale werkingen overkoepelde.

De afscheidsviering vindt op vrijdag 7 juli om 10u in de Sint-Jobkerk in Schoonbroek plaats. U kan de avond voordien van 18.30u tot 19u de familie ontmoeten in het rouwcentrum Schillebeeckx in de Groenstraat 39 in Retie.