Dit is het pijnlijk moment waarop een olifant met gebroken poot de straat probeert over te steken

Er is niks raar aan een olifant die de straat oversteekt in het zuiden van India. Het is wél raar als dat dier mank loopt en een scheve poot heeft. Voorbijgangers besloten de olifant dan ook te filmen en het bospersoneel in te lichten over het gewonde dier. Die zijn momenteel op zoek naar het beest om het zo snel mogelijk te kunnen verzorgen.