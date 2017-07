Matthias beslist welke dieren uit de Zoo op vakantie mogen: “Dieren reizen niet graag in de zomer”

Antwerpen - Eindelijk grote vakantie! Valiezen pakken en hup, op reis. “In de Zoo vertrekt er gemiddeld één dier per week op reis. Naar een andere dierentuin, of heel soms ook om uitgezet te worden in de vrije natuur”, zegt Matthias Papies. Als curator van de zoogdieren beslist hij bijvoorbeeld welke okapi op reis mag naar de zoo van Barcelona. “In de zomer plan ik zo weinig mogelijk trips: te warm voor de dieren…”

Op een hete zomerdag in de file staan: of je nu olifant, okapi of mens bent, een pretje is het niet. “Omdat veel diertransporten over de weg gebeuren, gaan onze dieren tijdens de zomer liever niet op ...