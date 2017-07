Peter Sagan dolt met tegenstand en wint felbegeerde derde rit in de Tour

In de felbegeerde derde Touretappe naar Longwy viel de beslissing zoals verwacht op slotklim Côte des Religieuses. Daar sprong Peter Sagan weg van het uitgedunde peloton, de wereldkampioen dolde met de tegenstand en ging vanop de kop aan. Greg Van Avermaet probeerde nog, maar kwam niet meer uit zijn rug. Sagan zegevierde op indrukwekkende wijze, Van Avermaet eindigde op plek vier.

De Tour was voor de tweede dag op rij in België, na de finish in Luik op zondag. Dat lokte heel wat kijklustigen naar Verviers, de startplaats op maandag. Zo’n 45.000 supporters zakten af naar de textielstad. Onder een stralende zon kwamen 195 renners van start, zo ook een ingepakte Dimitri Claeys, die zondag stevig ten val kwam in Luik. Philippe Gilbert was de meest gesolliciteerde renner aan de start, Verviers is zijn geboorteplaats en hij viert woensdag zijn 35e verjaardag.

Van bij de start regende het aanvallen in de droge etappe. Jens Keukeleire, Guillaume Van Keirsbulck en Thomas De Gendt probeerden wel maar raakten niet weg, het peloton gaf een groepje met Frederik Backaert even later wél groen licht. Zes koplopers dus, de vlucht van de dag was gevormd. Hun namen: Frederik Backaert (Wanty), Adam Hansen (Lotto), Nils Politt (Katusha), Romain Sicard (Direct Energie), Romain Hardy (Fortuneo) en Nathan Brown (Cannondale).

De koplopers kregen snel een klimmetje van vierde categorie voor de kiezen, getemd door Brown, maar daarna was het vooral uitkijken naar de unieke passage op het parcours van Spa-Francorchamps. Al enkele jaren het toneel voor de veldrit, het leverde ook in deze Tour de France indrukwekkende beelden op.

Frederik Backaert, één van de leiders, geniet op het parcours. Foto: md

Het peloton gaf de kopgroep dan wel groen licht, hun voorsprong bedroeg nooit meer dan tweeënhalve minuut. Genoeg om de kopgroep hun gangetje te laten gaan, maar tegelijk ook te weinig om te dromen van ritwinst. Frederik Backaert genoot echter van zijn avontuur in de kopgroep en ging op de tweede klim van de dag op zoek naar de volle buit, maar werd nog net voor de meet ingehaald door de Duitser Nils Politt.

Daarna was het echter wachten tot de laatste 60 kilometer in een weinig geanimeerde etappe. Zestig kilometer voor de finish was er een valpartij waarbij Belgisch kampioen Oliver Naesen even voet aan de grond moest zetten, op datzelfde moment sprong Thomas De Gendt samen met twee metgezellen (Calmejane en Périchon) weg uit de kop van het peloton. Zo had Lotto-Soudal plots dubbel zoveel renners in de kopgroep.

De Gendt nam meteen het heft in handen in de kopgroep en joeg het tempo stevig de hoogte in. Enkel Calmejane, Périchon en Hardy konden volgen, voor de andere koplopers zat hun vluchtpoging er definitief op door de dekselse Thomas De Gendt.

Die hing even later echter zelf aan de rekker toen Lilian Calmejane zelf ervandoor ging richting de top van de Côte de Villers-la-Montagne, de voorlaatste helling van de dag. Wat volgde was een ware tijdrit voor de Franse renner van Direct Energie. Op de top van de voorlaatste helling hield hij nog een half minuutje over op het jagende peloton...

.@L_Calmejane en mode CLM contre le peloton / @L_Calmejane in a time trialist style against the peloton #TDF2017 pic.twitter.com/V0rY2L5dBX — Le Tour de France (@LeTour) July 3, 2017

Het avontuur van Calmejane zat er even later op. Het leverde de Fransman wel de prijs van de strijdlust op, vooraleer hij definitief werd opgeslokt door het peloton met nog tien kilometer te gaan. Wat volgde was één lange nerveuze opbouw naar de slotklim, lichtjes bergop en dus interessant voor mannen als Gilbert, Van Avermaet, Bakelants, Sagan, Matthews, ...

Voilà la Côte des Religieuses ! / Here comes the last climb! #TDF2017 pic.twitter.com/kN9qPIRJ4P — Le Tour de France (@LeTour) July 3, 2017

De slotklim bracht het beloofde vuurwerk in de laatste kilometer. De mannen van BMC kleurden de finale, maar ook de onvermijdelijke Peter Sagan lag op vinkenslag. De wereldkampioen ging vanop de kop, maar schoot in de laatste 400 meter uit zijn klikpedaal. Van Avermaet, die op dat moment net zijn jump voorbereidde, reageerde verrast en raakte niet meer over Sagan. Die herstelde zijn foutje razendsnel, hield Michael Matthews en Daniel Martin af en won op indrukwekkende wijze.

Foto: BELGA

Morgen...

Dinsdag gaat de kilometerteller opnieuw boven de 200 in de Tour. Dan staat de eerste etappe volledig op Frans grondgebied op het programma. In Vittel wordt vervolgens een massasprint verwacht. Vooral de machtssprinters maken de grootste kans maken op een ritzege.

Rituitslag:

1. Peter Sagan (BORA)

2. Michael Matthews (Sunweb)

3. Daniel Martin (Quick-Step)

4. Greg Van Avermaet (BMC Racing)

5. Alberto Bettiol (Cannondale)

6. Arnaud Démare (FDJ)

7. Jakob Fuglsang (Astana)

8. Geraint Thomas (Team Sky)

9. Chris Froome (Team Sky)

10. Rafal Majka (BORA)

