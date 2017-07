Elise Mertens drijft Venus Williams tot het uiterste, maar verliest na twee tie breaks op Wimbledon

Elise Mertens heeft opnieuw de duimen moeten leggen tegen Venus Williams. Net zoals op Roland Garros toonde Elise Mertens op Wimbledon waarom ze de beste Belgische tennisster van het moment is, maar net zoals in Parijs beet ze de tanden stuk op taaie tante Venus Williams. De Amerikaanse won na twee sets (6-7 en 6-4) en stoot zo door naar de volgende ronde.

In de eerste set kwam Venus al snel 3-0 voor tegen Elise Mertens, maar daarna vocht de Hamontse indrukwekkend terug. Ze won drie spelletjes op rij met enkele knappe winners en vocht zich zo helemaal terug in de wedstrijd. Daarna ging het gelijk op, dus moest een tie break uitsluitsel brengen over wie de eerste set kon winnen. Mertens gaf geen duimbreed toe, maar verloor uiteindelijk na een ware thriller: 9-7.

Mertens begon de tweede set on serve, en brak daarna meteen door de opslag van Williams. Daarna was het echter al Venus dat de klok sloeg, de Amerikaanse stoomde in no time door naar een 4-2 voorsprong. Mertens bleef on serve, redde bij 5-3 een setbal, maar daarna gooide de regen roet in het eten. De wedstrijd werd een dik half uur stilgelegd, maar daarna serveerde Williams uit: 6-4, game, set en match.

Later meer...