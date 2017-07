Yannik Reuter sneuvelt in eerste ronde Challenger Marburg

Yannik Reuter (ATP 242) heeft maandag de eerste ronde op het Challengertoernooi van het Duitse Marburg (gravel/43.000 euro) niet overleefd. Reuter verloor na twee uur en zestien minuten in drie sets (2-6, 6-1 en 6-4) van de Italiaan Riccardo Bellotti (ATP 229).

Reuter staat in Marburg, aan de zijde van thuisspeler Yannick Hanfmann, ook in het dubbelspel op de hoofdtabel.

Naast Reuter neemt ook Arthur De Greef (ATP 116) deel aan het enkelspel in Marburg. De Brusselaar is het derde reekshoofd en neemt het in de eerste ronde op tegen de Duitse wildcard Benjamin Hassan (ATP 1298).