Mama deelt onzekerheid over lichaam, het antwoord van haar man kon niet mooier zijn

Laura Mazza, de 31-jarige mama die schuilgaat achter de blog Mum On The Run, deelde op Facebook een foto van haar buik nadat ze was bevallen. Ze haalt daarbij de herinnering op aan een gesprek dat ze had met haar man omdat haar lijf niet meer is wat het geweest is. "Dit is niet het lichaam waar je verliefd op werd", zei ze tegen hem. Hij had echter een pakkende reactie voor haar in petto.

Eenmaal bevallen, blijven heel wat kersverse mama's achter met littekens, striemen of een buikje. Het is iets waar de Australische mamablogster Laura Mazza ook mee af te rekenen kreeg en het zadelde haar op met een lager zelfvertrouwen. Haar man wou daar echter niets van weten en diende haar van repliek toen ze er met hem een gesprek over aanknoopte. Zijn mooie reactie werd ondertussen al bijna 60.000 keer gedeeld op Facebook.

"Dit is niet het lichaam waar je verliefd op bent geworden, zei ik hem. Het lichaam waar hij verliefd op werd, was in vorm. Het had spieren, er zaten geen striemen op mijn buik en borsten en er zat geen gootje daar waar mijn spieren werden gescheiden", vertelt Mazza op Facebook. "Het lichaam waar hij verliefd op werd, paste in een aansluitende jeans, kon een winkel binnengaan, er gelijk welke maat uitnemen, en naar buiten lopen en weten dat het zou passen. Dit lichaam kan nu niet langer in die winkels gaan shoppen en draagt vooral leggings. Zijn lichaam bleef hetzelfde, maar het mijne veranderde op elke mogelijke manier. Dit is niet eerlijk..."

"Ik stond voor hem, uitgeput en gebroken en met tranen in mijn ogen. 'Dit is niet het lichaam waar je verliefd op bent geworden'. Toen zei hij 'je hebt gelijk, dit is niet het lichaam waar ik verliefd op ben geworden. Het is in de plaats het lichaam dat onze kinderen heeft voortgebracht, gevoed en getroost. Het heeft leven gecreëerd. Jouw lichaam is hetgene waar ik elke dag verliefd op word. Ik wist niet wat liefde was, tot ik dit lichaam zag en alles waar het toe in staat was, dus bedankt daarvoor. Je hoeft je niet te schamen over je mamalichaam, er is nog een hele toekomst om die taartjes achterwege te laten. Geniet voorlopig van de tijd die je hebt en geniet van het feit dat je iets hebt gemaakt dat elke striem en putje waard is. Dit is het lichaam dat je nu hebt en het is elk beetje liefde meer dan waard'."