Jenny Meirens, de rechterhand van de mysterieuze ontwerper Margiela, is overleden

Jenny Meirens, mede-oprichtster van het legendarische Belgische modehuis Maison Martin Margiela en rechterhand van de ontwerper, is op 73-jarige leeftijd overleden. Haar visie en inspanningen maakten Maison Martin Margiela tot een modehuis waarvan de invloed nog altijd enorm is. Maar tegelijk bleef ze mysterieus: ze trad, net als Margiela zelf, niet graag op het voorplan.

Een kledingstuk van Margiela herken je niet aan een label met zijn naam op. Wel aan een blanco etiket dat met vier zichtbare witte steekjes wordt vastgemaakt. Die iconische steekjes werden bedacht door Meirens. “We konden niet zomaar iets maken waarop Martin Margiela stond”, zei Meirens in een zeldzaam interview met de New York Times. “Als mensen in een winkel komen en sterke kleren zien zonder naam, gaan ze nieuwsgieriger zijn.”

Foto: Bert Hulselmans

Het zegt veel over de revolutie die Margiela teweegbracht aan het einde van de jaren tachtig, waar mode doorgaans met schreeuwerige merknamen kwam. Margiela was anti-glamour: de ontwerper maakte komaf met mode-conventies, hij werkte vaak met goedkope materialen, met tweedehands stukken, met echte vrouwen in plaats van modellen en hij bleef altijd anoniem: de kleren moesten voor zichzelf spreken. Adverteren deed hij nooit en zijn shows hield hij op ‘moeilijke’ locaties. Dat zijn werk een succes werd, heeft hij volgens velen aan Meirens te danken. “Ze heeft een zakelijke geest,”, zei Raf Simons ooit over haar. “De dingen die Martin toen deed, waren heel extreem. Dat ze die ideeën wist te verenigen met het beginnen van een bedrijf, maakte van Jenny een pionier. De tijd was anders: het ging niet om big business. Het ging om Jenny en Martin die elkaars sterktes kenden. Zij nam verantwoordelijkheid en regelde alles, zodat Martin vrij was.”

Meirens en Margiela ontmoetten elkaar in 1983, toen zij in de jury zat van de belangrijke modewedstrijd de Gouden Spoel. Margiela won niet, maar hij was wel haar favoriet en hun samenwerking begon toen zij zijn kleren begon te verkopen bij Crea, haar avant-gardeboetiek aan het Brusselse Sint-Katelijneplein die de buurt mee op de modekaart zette. In 1988 richtten ze samen een bedrijf op.

“Als zij de wereld in het zwart zag, zag ik hem in het wit”, zei Margiela zelf ooit over haar. “Ondanks onze generatiekloof konden we elkaar intrigeren, uitdagen en verbazen. Het werd een symbiose. Voor een jonge ontwerper is het begin erg belangrijk, dus ik ben erg dankbaar dat Jenny mijn wildste dromen in een bedrijf heeft gegoten.”

In 2002 kwam het bedrijf in handen van ‘Only The Brave’, het modeconcern van Renzo Rosso waar onder meer ook jeansmerk Diesel toe behoort. De slinger van de mode was opnieuw van avant-garde naar luxe en praal gegaan, waarin Meirens zich niet thuisvoelde. In 2003 ging ze met pensioen. Ze kocht een huisje aan de zee in Puglia, waar ontwerper Raf Simons ook vaak op vakantie kwam. Haar laatste jaren spendeerde ze daar en in haar zwart geverfde huis op een heuvel in het Pajottenland. Margiela zelf ging in 2009 weg bij zijn modehuis, dat nog steeds in handen is van Only The Brave en waar ontwerper John Galliano nu artistiek directeur is.

In februari bracht de New York Times een portret van Jenny Meirens, waaraan ze hoogst uitzonderlijk meewerkte. Dat kan je hier lezen.