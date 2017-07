WS Brussel weigert Edmond Machtensstadion te verlaten

Brussel - WS Brussel blijft voorlopig het Edmond Machtensstadion delen met de buren van RWDM. Dat maakte de club duidelijk in een gepeperd persbericht. Normaal gezien moest WS Brussel, komend seizoen net als RWDM actief in de tweede amateurdivisie, vanaf zaterdag 1 juli, op bevel van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, zijn biezen pakken uit het Edmond Machtensstadion.

John Bico en co bleven echter niet bij de pakken zitten en startten een rechtszaak tegen de uitsluiting. De uitspraak daarvan geeft de Brusselaars gelijk. “De voorzitter van het Hof van Beroep in Brussel heeft de gemeente Molenbeek verplicht de huurovereenkomst van onze club te respecteren op straffe van een boete van 25.000 euro per inbreuk”, laat WS Brussel weten op haar website.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek, de eigenaar van het Edmond Machtensstadion, had in mei beslist de huurovereenkomst met WS Brussel stop te zetten. De club kwam haar financiële verplichtingen tegenover de gemeente immers niet na.

WS Brussel laat in haar communiqué weten het standpunt van de gemeente een schande te vinden voor de lokale jeugd. “Wat zijn 500 jongeren in een specifieke sociale context waard, tegenover populisme en kleine afspraakjes...”

De Brusselaars eindigen hun betoog met de Latijnse uitspraak “Nemo me impune lacessit (Niemand tergt ons zonder gevaar)”, gevolgd door “Unis nous vaincrons (Samen zullen we zegevieren)”.