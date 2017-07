Populair festival stopt ermee na nieuwe golf van seksueel geweld: “Dit is niet normaal”

Het Zweedse muziekfestival Bråvalla heeft aangekondigd ermee op te houden. De reden is dat het festival al twee edities te maken heeft met seksueel geweld tegen vrouwen.

Bråvalla zou de Zweedse Rock Werchter kunnen genoemd worden. Het is het grootste rockfestival van het land, heeft een camping en er treden gelijkaardige groepen op. Een aantal bands die op Werchter stonden deden ook Bråvalla aan, zoals Linkin Park of System of a Down. Het festival vindt al vijf jaar plaats vlakbij Norrköping, op zo’n 200 kilometer van hoofdstad Stockholm.

Maar de editie van dit jaar, afgelopen weekend, zal voorlopig de laatste zijn. De organisatie van Bråvalla heeft op z’n website laten weten dat het festival volgend jaar niet zal doorgaan. Net als vorig jaar kwamen er ook dit jaar namelijk weer meldingen van seksueel geweld tegen meerdere vrouwen. Zeker vijf vrouwen werden op het festival verkracht. Zo werd een vrouw onderweg van het festivalterrein naar de camping verkracht door twee mannen.

Heel wat andere vrouwen hebben ook gemeld dat ze werden aangerand. “Dit accepteren we niet op ons festival”, zo laat de organisatie weten. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe hard we dit betreuren en hoe ernstig we dit veroordelen. Dit is f**king niet oké.” De organisatie zegt er alles aan gedaan te hebben om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

“De voorbije jaren lijken dergelijke aanrandingen een groter maatschappelijk probleem geworden, zeker niet alleen op festivals. Het is een uitdaging voor onze gemeenschap om dit aan te pakken. Het is een schande dat sommige mannen zich blijkbaar niet gedragen.”

“Daarom hebben we besloten om de volgende editie niet te laten doorgaan. We zullen blijven samenwerken voor een betere wereld. Laten we zorgen voor elkaar, laten we haat en geweld verdrijven, en laat de muziek winnen.” Of het festival er definitief mee stopt of dat er in 2019 wél weer een editie zal zijn, is nog niet duidelijk.

Boycot

Ook vorig jaar waren er meerdere meldingen van aanrandingen en seksueel geweld tegen vrouwen. Toen nog had de Britse band Mumford and Sons gezegd dat ze het festival zou boycotten zolang de organisatie van Bråvalla de veiligheid van het publiek niet kon garanderen.