Laura Tesoro gratis te zien in Vrieselhof

Ranst - Voor het jaarlijkse Vlaanderen feest krijgt Ranst dit jaar het bezoek van Laura Tesoro. Ze zingt in het Oelegemse Vrieselhof op zaterdag 8 juli.

Voor het eerst wordt het feest al gevierd vanaf 16u. Om ouders de kans te geven hun jongere kinderen ook mee te brengen is er kinderanimatie voorzien met Zannemie & De Bende.. Bij een aantal foodtrucks zal eten en drinken in de meest diverse vormen te vinden zijn. Het gemeentebestuur roept iedereen op om indien mogelijk met de fiets te komen en zo parkeerproblemen te voorkomen. In het voorprogramma zitten Zannemie & De Bende en Millers coverband. Tesoro begint om 22u te zingen.