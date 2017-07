Ruzie tussen twee chauffeurs loopt volledig uit de hand

Een video van een zwaar geval van verkeersagressie in het zuiden van Londen doet momenteel de ronde op het internet. De beelden laten zien hoe twee bestuurders op het midden van de weg met elkaar op de vuist gaan. Een van de mannen gebruikt zelfs zijn riem tijdens het conflict.

Wat de oorzaak is van hun hevige ruzie, valt niet af te leiden uit de video. Toen de vrachtwagenchauffeur de wagen van de andere bestuurder benaderde, kwam het plots tot een vuistgevecht. Hij sloeg enkele keren door het raam van de auto, vooraleer de man met het groene T-shirt uitstapte en zijn riem bovenhaalde. Veel effect had dat echter niet. De vrachtwagenchauffeur kon hem met weinig moeite tegen een omheining duwen en nogmaals in het gezicht slaan.

Een fietser kwam niet veel later tussenbeide om de gemoederen te bedaren, al leek dat niet helemaal te lukken. Pas toen de bestuurder van de wagen een laatste slag uitdeelde, kwam het gevecht ten einde. Ondertussen had een reiziger van in een dubbeldekbus de vechtpartij van begin tot einde gefilmd. De politie was pas ter plaatse toen de mannen al waren vertrokken.