Chauffeur tegen politie: “Ik heb tien lijntjes coke gesnoven”

Mechelen / Willebroek - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend alcohol-, snelheidscontroles en controles op drugs uitgevoerd op verschillende plaatsen in Mechelen en Willebroek. Een bestuurder verklaarde tien lijntjes coke te hebben gesnoven, een 78-jarige dronken man vluchtte weg en knalde tegen zijn eigen tuinafsluiting.

Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens drugs in het verkeer. “Hij reed onder invloed van cocaïne”, zegt de politie. “Hij verklaarde maar liefst tien lijntjes coke gesnoven te hebben. Hierop werd een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef. Bovendien had betrokkene 1,1 gram pro mille alcohol in zijn bloed.”

Een andere chauffeur, een 78-jarige man, weigerde op de Kapellebaan te stoppen en vluchtte weg richting Hombeek. Na een korte achtervolging door de politie kon hij tegengehouden worden, net voor hij thuis was. Bij het rechtsomkeer maken, reed hij met zijn wagen tegen een paaltje van zijn eigen tuinafsluiting.

“Hij vertoonde duidelijke tekenen van alcoholopname en stond erg wankel op zijn benen. Ook hij had niet genoeg kracht meer om nog een geldige ademtest af te leggen. Ook hier ging een opgevorderde dokter over tot afname van een bloedstaal”, klinkt het.

Man twee keer tegengehouden in vier uur tijd

In de Oscar Van Kesbeeckstraat in Mechelen reed een man aan een snelheid van 92 kilometer per uur. “Groot was onze verbazing toen wij betrokkene aantroffen”, aldus de politie. “Vier uur voordien hadden wij hem immers reeds geverbaliseerd in de Kapellebaan in Hombeek. Hij had toen 1,1 gram pro mille alcohol in zijn bloed en had zijn rijbewijs niet op zak. Hierop werd het voertuig dat hij bestuurde ingehouden voor een periode van 6 uur.”

In die zes uur had de man dus opnieuw zijn auto genomen. Toen hij de tweede keer werd tegengehouden, had hij nog 0,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed, en testte hij ook positief op het gebruik van cannabis. De politie plaatse een wielklem op zijn wagen.