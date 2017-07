Met vroedvrouw komen er vaker kinderen van: “Veel gemoedelijker”

Nu vroedvrouwen in plaats van dokters de kunstmatige bevruchtingen doen in een ziekenhuis in Genk, is de kans op succes er flink gestegen. De vroedvrouwen doen aan ‘vriendelijke’ inseminatie: ze stellen de vrouw op haar gemak, maken een praatje en brengen het zaad trager in dan vroeger. En dat loont meteen.

Een van de vroedvrouwen van ziekenhuis ZOL in Genk mag vanmiddag op een Europees congres voor 10.000 experten in Genève (Zwitserland) de resultaten van een nieuwe studie voorstellen. In februari 2016 ...