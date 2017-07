"Reactie van Sebastian Vettel werd uitgelokt door Lewis Hamilton"

Vandaag, uitgerekend op zijn dertigste verjaardag, start de FIA een bijkomend onderzoek naar de aanrijding die Sebastian Vettel deed bij Lewis Hamilton. Het incident tijdens de GP van Azerbeidzjan blijft de gemoederen bedaren en dat zal ongetwijfeld ook na de uitspraak van de FIA nog zo enige tijd blijven.

Even teruggaan in de tijd. Tijdens de GP van Azerbeidzjan is er een safety car-fase en terwijl de safety car van de baan gaat vertraagt Lewis Hamilton vlak na een bocht plots enorm waardoor Vettel Hamilton achteraan aanrijdt. Woede en frustratie bij Vettel die de handen omhoog steekt, naast de Brit gaat rijden en vervolgens Hamilton aanrijdt.

Er wordt een onderzoek ingesteld door de stewards en die geven Vettel een stop and go-penalty van tien seconden. Ondanks die bestraffing weet Vettel alsnog voor Hamilton te finishen doordat ook Hamilton een extra pitstop moet maken door een hoofdsteun die later tijdens de race loskomt.

Ook drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart vindt dat Vettel helemaal in de fout is gegaan, al vindt Stewart tegelijkertijd ook dat Hamilton het incident heeft uitgelokt.

"Er bestaat geen twijfel over dat wat Vettel heeft gedaan volgens mij helemaal fout is, het is onverantwoord om Lewis aan te rijden," vertelde Jackie Stewart tijdens het programma 'The Flying Lap'. "Of het nu een moment van woede was, of wat dan ook, het blijft niet correct."

"Er is echter ook een andere kant van het verhaal die volgens mij ook erg belangrijk is. De reden dat het gebeurde was dat Lewis ofwel volledig van het gas ging of heel even remde en dat op een moment dat geen enkele rijder die achter de leider rijdt dat zou verwachten."

Volgens Stewart was het voor Vettel compleet onmogelijk om de eerste aanrijding met Hamilton, waarbij Vettel achterin inrijdt op de Brit, te vermijden.

"Zelfs Vettel, iemand met de snelle reactiesnelheid van een viervoudig wereldkampioen, reed achterin in op Lewis. Dat deed hij helemaal niet opzettelijk maar het was zo'n ongelooflijke opzettelijke vertraging op een moment dat hij, of welke andere rijder ook, klaar was om te versnellen op het rechte stuk want de safety car was al verdwenen."

Er is volgens de drievoudig wereldkampioen dan ook sprake van uitlokking door Hamilton.

"Dat moet ongetwijfeld de reactie van Vettel uitgelokt hebben. Vervolgens moeten de stoppen zijn doorgeslagen," besluit Stewart. "Het blijft echter een enorme fout die Vettel heeft gemaakt."

Grote vraag is nu echter wat de FIA na haar bijkomend onderzoek zal oordelen. Volgt er nog een bijkomende bestraffing voor Vettel? Dit kan gaan van een bijkomende gridpenalty, tijdstraf, uitsluiting van de race of zelfs een schorsing. Of volgt er toch ook een bestraffing voor Lewis Hamilton?

