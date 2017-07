Stilaan meer bewolking

Brussel - Maandagochtend zijn er in het binnenland nog brede opklaringen. Overdag verschijnen er stilaan meer wolkenvelden waaruit in de late namiddag een enkel buitje kan vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Het wordt iets warmer, met maxima tot 18 of 19 graden in de Ardennen, 20 graden aan de kust en tot 21 tot 23 graden in de andere streken. De wind waait meestal matig en aan zee soms vrij krachtig uit zuidwest ruimend naar west. Dat meldt het KMI.

Maandagavond verdwijnt een deel van de stapelwolken. ‘s Nachts is het op de meeste plaatsen rustig en droog met soms brede opklaringen. Nabij de Nederlandse grens blijft het echter bewolkt en kan er af en toe een spatje motregen vallen. Naar de ochtend toe is er kans op vorming van nevel of een plaatselijke mistbank. Minima van 8 tot 10 graden in de Ardennen en van 12 tot 14 graden in de andere streken.

Dinsdag rustig en zacht weer. Nabij de Franse grens blijft het vaak zonnig. Elders verschijnt er tijdelijk meer bewolking en in het noorden kan er hier en daar wat lichte neerslag vallen. In de loop van de namiddag en avond worden de opklaringen opnieuw breder. Maxima 19 tot 24 graden. Er staat een zwakke wind uit west tot zuidwest.

Woensdag is het droog en zonnig met wat hoge sluierwolken. Plaatselijk bereiken we 26 graden. Er is weinig wind. Donderdag en vrijdag wordt het warm en onstabiel. De kans op regen of onweersbuien neemt toe en in het binnenland stijgt het kwik plaatselijk naar 27 of 28 graden.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. De maxima schommelen rond 20 graden. Zondag wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui. Maxima rond 20 graden.