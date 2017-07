‘Brug van den Azijn’ vanaf vandaag afgesloten

Deurne / Merksem - De ‘Brug van den Azijn’ wordt vanaf vandaag/maandag afgesloten. De brug boven het Albertkanaal op de grens van Deurne en Merksem wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe, hogere brug. In maart 2018 moet alles klaar zijn.

31 van de 62 bruggen over het Albertkanaal zijn al afgewerkt. Nog 31 te gaan dus en maandag starten de werken aan de zogenaamde ‘Brug van den Azijn’ op de grens van Deurne en Merksem.

Vanaf maandag tot eind maart 2018, wanneer de werken afgerond moeten zijn, is er geen verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de Theunisbrug, aan het Sportpaleis, zowel voor het wegverkeer, busverkeer als voor de fietsers. In het weekend van 15 en 16 juli wordt de Vaartkaai onderbroken om de Azijnbrug af te breken. Vanaf 29 juli is er opnieuw geen verkeer mogelijk op de Vaartkaai en dat tot eind oktober.