Couleur Café trekt 60.000 bezoekers in drie dagen

Brussel - De 28ste editie van Couleur Café, aan het Atomium in Brussel, heeft over drie dagen 60.000 festivalgangers getrokken, zo melden de organisatoren. Het festival verliep zonder incidenten.

“Het publiek tekende present voor deze nieuwe editie en het lijkt er blij mee”, zegt Irène Rossi, woordvoerster van het festival. “Zelfs het weer was ons goedgezind want het regende voor de concerten en niet tijdens”.

Op het programma stonden onder meer Orishas, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, Baloji, Alpha Blondy, Kery James, Damian Marley, The Roots, Lamomali en Birdy Nam Nam.

Voor deze 28e editie ging het festival terug naar zijn roots. Het focuste opnieuw meer op “black” music, reggae, soul, hiphop, Latino, elektronische en wereldmuziek. De organisatie deed ook deel van de ticketrpijs af.