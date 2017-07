Nog twee Portugezen op weg naar Antwerp

De eerste nieuwkomer van Antwerp zet normaal vandaag voet aan grond in België. Antwerp bereikte eind vorige week een akkoord met Porto over Ivo Rodrigues. Die legt begin deze week zijn medische tests af en tekent daarna een contract voor drie seizoenen. De 22-jarige linkerflankaanvaller wordt wellicht niet de enige speler van Porto die naar de Bosuil komt. De Great Old praat ook met haar nieuwe zusterclub over de transfers van Zé Manuel en Leandro Silva.

Zé Manuel is een 26-jarige rechterflankaanvaller die pas laat doorbrak in eerste klasse. Na enkele seizoenen in de lagere reeksen speelde hij zich in de kijker bij Boavista. Porto pikte hem daar vorige zomer op om hem meteen uit te lenen aan Vítoria Setúbal. Daar was hij goed voor drie goals en drie assists in 33 matchen.

Leandro Silva is een 23-jarige centrale middenvelder die sinds zijn twaalfde voor Porto uitkomt. De laatste twee seizoenen werd hij drie keer uitgeleend. Bij Académica mocht hij alle wedstrijden spelen, maar in de eerste seizoenshelft van vorig jaar kwam hij maar zeven keer in actie bij Paços Ferreira, waarna Porto hem na Nieuwjaar opnieuw aan Académica uitleende. Zé Manuel heeft nog een contract tot 2021 bij Porto, Leandro Silva tot 2019. Het zou net als bij Rodrigues ook bij hen om een definitieve transfer gaan.

In de Roemeense pers werd afgelopen weekend gemeld dat Antwerp Steliano Filip, linksachter van Dynamo Boekarest en van de Roemeense nationale ploeg, wilde kopen. Maar dat bericht werd door zijn makelaar ten stelligste ontkend. Ook trainer Laszlo Bölöni ontkende in de Roemeense pers dat Steliano Filip een doelwit is.