Ook vandaag nog hinder voor bus- en tramverkeer

De staking bij De Lijn van het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft afgelopen weekend veel hinder veroorzaakt. Vandaag zal de dienstverlening ook nog zwaar verstoord zijn.

Het personeel van openbaarvervoermaatschappij De Lijn gaat vandaag de vierde en laatste dag van de staking in. Ze eisen een loonsverhoging van 1,1%, klagen de besparingen aan van de afgelopen jaren en de afbouw van de dienstverlening voor de reizigers.

De staking begon vrijdag. Toen reed slechts 10% à 15% van de trams en bussen uit in Vlaanderen. Zaterdag steeg dat voor de provincie Antwerpen naar iets minder dan de helft van de bussen. In de stad Antwerpen ging slechts één op de vijf chauffeurs aan het werk. Er zijn wel meer trambestuurders uitgereden. In de regio Turnhout was dat ook rond de 20%.

De hinder door de staking was zondag minder groot. In de regio Mechelen reed overdag 90% van de bussen uit, maar dat daalde ’s avonds naar 60%. In de stad Antwerpen reed gisterenavond ook 60% van de trambestuurders en de buschauffeurs uit. In het noorden van Antwerpen was dat ongeveer de helft en in de regio Turnhout ongeveer een derde.

Hoe groot de hinder vandaag zal zijn, is er moeilijk in te schatten.

Afgelopen weekend waren er geen nieuwe gesprekken tussen de directie van De Lijn en de vakbonden. Zonder akkoord plannen de vakbonden nieuwe acties in de zomer en begin september.