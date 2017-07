BOEK. Scott Turow - De getuigenverklaring

Scott Turow, al jaren met John Grisham strijdend om de titel ‘grootmeester van de Amerikaanse legal thriller’ situeert zijn jongste misdaadroman in en rond het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Bill ten Boom, een Amerikaanse advocaat met Nederlandse voorouders, heeft alles achtergelaten: zijn carrière, zijn vrouw, zijn land. Een knoert van een midlife crisis heeft hem andere horizonten doen opzoeken. Als hij vervolgens door het Internationaal Strafhof wordt benaderd om de verdwijning van honderden Roma-vluchtelingen in Bosnië te onderzoeken, belandt hij midden in een uiterst complexe, bijzonder gevoelig liggende strafzaak. Om een en ander ten volle te kunnen doorgronden trekt hij kriskras de wereld rond, op zoek naar oorlogsmisdadigers, beroepscriminelen en schimmig overheidspersoneel. Groot probleem voor ‘Boom’: er is eigenlijk maar één échte getuige van wat mogelijk een van de ergste gruweldaden uit de moderne oorlogsgeschiedenis zou kunnen zijn. Is er überhaupt wel één iemand die in dit kluwen van nationale en internationale belangen de volledige waarheid spreekt? Turow heeft zich duidelijk goed gedocumenteerd en linkt zijn fictief verhaal aan bestaande personages en gebeurtenissen. Sterke, geloofwaardige thriller, die wel wat inspanningen van de lezers vergt.

Prometheus, 439p, 19,99 euro