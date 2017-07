Knip Leien en staking De Lijn houden shoppers niet thuis: meer verkocht dan vorig jaar

Het eerste weekend van de solden in Antwerpen was beter dan verwacht. De modezaken zeggen 15% meer verkocht te hebben in vergelijking met de eerste dagen van de koopjes vorig jaar. Al zijn de handelaars wel razend op De Lijn.

Vorige week vreesden veel winkeliers in Antwerpen dat het een start van de koopjesperiode in mineur zou zijn. De knip van de Leien, waardoor de stad minder makkelijk te bereiken is, en vooral de staking bij De Lijn konden roet in het eten gooien.

Uit een rondvraag bij de handelaars door onder meer Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, blijkt dat het meevalt.

“De solden zijn zaterdag, ondanks de regenachtige voormiddag, goed op gang gekomen. Het drogere weer in de namiddag zorgde nog voor extra koopjesjagers, zowel binnen als buiten het centrum. In vergelijking met de eerste soldendag vorig jaar, eindigen we op een meerverkoop van 15%”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie.

In de Antwerpse winkelstraten stroomde het volk zaterdag mondjesmaat toe. Maar zondagmiddag was het al flink drukker op de Meir en in de omliggende straten.

Bangmakerij

“Er komen veel mensen voorbij de winkel, maar dat zijn natuurlijk niet allemaal kopers”, zegt ­Inge, een jonge vrouw die een juwelenwinkel uitbaat in de autovrije ­Wilde Zee. “Er is de afgelopen tijd vaak gezegd dat Antwerpen onbereikbaar is. Ik denk dat het aantal mensen dat we hier in het centrum van de stad zien voorbijlopen het tegendeel bewijst. Volgens mij is er veel bangmakerij geweest over de bereikbaarheid van Antwerpen.”

Ook de voorzitter van Unizo Antwerpen-Stad, Nico Volceryck, is gematigd positief over het eerste koopjesweekend. “Ondanks het slechte weer en de staking bij De Lijn was het een redelijk weekend. Laten we zeggen dat de handelaars aan schadebeperking hebben gedaan, waardoor ze dit weekend toch nog een redelijke omzet hadden. En gelukkig heeft het stadsbestuur ook inspanning­en gedaan om Nederlanders en Duitsers naar de stad te lokken.”

Er is bij de ondernemers vooral veel kritiek op De Lijn. “Ze hebben ons het hele weekend gegijzeld. Vooral zaterdag was het een ramp. Begrijpen de stakers dan niet dat ze op die manier in onze portemonnee zitten? Er was zelfs personeel dat te laat was door de staking”, zegt de uitbaatster van een chocolaterie.