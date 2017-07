Antwerpse socialisten na historisch dieptepunt: “Peiling heeft geen effect op samenwerking met Groen”

In een recente politieke peiling duikt sp.a voor het eerst onder de 10%. Een dieptepunt dat leidt tot zenuwachtigheid bij de socialisten. Al blijven ze in Antwerpen wel rustig. “Hier heerst een andere dynamiek. Met Groen werken we aan een nieuw progressief project.”

Volgens peilingbureau Dedicated Research zouden de socialisten vandaag in Vlaanderen stranden op amper 9,5%. Toch blijft Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws er rustig bij. Hij voelt zich gesteund door de reacties die hij krijgt op het Antwerpse project met Groen om samen met burgers een bondgenootschapslijst te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Jongeren aanspreken

“We moeten hard blijven werken en voor de rest rustig blijven”, zegt Meeuws. “Als sp.a betalen we mogelijk de prijs voor wat er bij de PS gebeurt. Toch merk ik in Antwerpen een andere dynamiek die niet overeenkomt met de peiling. Samen met Groen werken we aan een nieuw project om alle progressieven in Antwerpen te verenigen. Steeds meer jongeren die zich hierdoor aangesproken voelen, nemen contact op met mij.”

Groen doet het dan weer goed in de peiling en behaalt 12,5%. Dat zou een effect kunnen hebben op de machtsverhouding en de uiteindelijke gesprekken tussen sp.a en Groen in Antwerpen rond de bondgenootschapslijst. Maar Groen-frontman Wouter Van ­Besien is voorzichtig. “Deze peiling toont nationale tendensen, maar gaat niet noodzakelijk op voor Antwerpen”, zegt Van ­Besien. “We zijn in de stad met Groen en sp.a begonnen aan een project dat de partijpolitiek overstijgt. Dat is dus moeilijk te vatten met klassieke politieke peilingen. Het zal dus ook geen effect hebben op ons project voor een bondgenootschapslijst. We zoeken nu mensen buiten de partijen. De reacties zijn positief, maar het is nog afwachten hoe ver ze willen gaan in hun engagement.”

Verkeerde focus

In het nationale partijhoofdkwartier van sp.a is de twijfel wel toegeslagen. ook volgens voorzitter John Crombez wordt zijn partij onterecht vereenzelvigd met de PS en hun schandalen.

Alleen is niet iedereen binnen zijn partij overtuigd dat die schandalen de enige verklaring vormen. Soberheid en integriteit zijn al twee jaar de kernwoorden in het discours van Crombez. “Maar over correct zijn moet je niet te veel communiceren”, zegt Monica De Coninck (sp.a), Antwerps ­gemeenteraads- en Kamerlid. “Op den duur speelt ook de omgekeerde psychologie: hoe meer je zelf uitroept dat je correct bent, hoe meer mensen het omgekeerde denken.” Volgens De Coninck vergeet de partij intussen te focussen op de échte zorgen van de mensen. Zij wordt daarin bijgetreden door sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt. Hij vindt dat het partijbureau dringend in actie moet schieten en de inhoudelijke lijnen moet herzien.