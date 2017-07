Landschapsarchitect van de Zoo: “Het is hier een film, en ik voel me de regisseur”

Antwerpen 2018 - Nee, het gras is niet altijd groener bij de buren. Behalve als de Zoo je buur is. “We hebben hier de mooiste gazons van Vlaanderen”, zegt Benoît Fondu. Hij is de landschapsarchitect achter de vernieuwde dierentuin, de Tarzan achter het plan voor de skywalk. “De Zoo, da’s pure cinema. De ene scène volgt de andere, van flamingo op één been tot een gapende leeuw. Architect? Nee, ik voel me eerder regisseur van een dierenfilm.”

Meetekenen aan de Antwerpse Zoo, het is een beetje een jeugddroom voor Benoît Fondu. “Als kind kon je me altijd in de tuin vinden, ik was gefascineerd door de planten, de dieren, hoe alles leefde, leefde, ...