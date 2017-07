Zilver in puntenafvalling voor Bart Swings en Sandrine Tas op EK in Portugal

Bart Swings won de eindsprint maar in de puntenstand finishte hij tweede. Foto: rpo

De eerste dag van het EK op de piste in het Portugese Lagos eindigde met een vijfde en zesde Belgische medaille: zilver voor Bart Swings en Sandrine Tas. Bart Swings, Tim Sibiet en Karel Meulders meldden zich aan de start voor de 10 km puntenafvalling bij de senioren heren. Bart Swings reed voortdurend in de kopgroep zien en sprokkelde zo heel wat punten. Ook de eindsprint won hij maar Swings moest in de totale rangschikking toch de Fransman Timothy Loubineaud voor zich laten. Bart Swings behaalde een zilveren medaille.

Bij de senioren dames boekte nationaal kampioene Sandrine Tas na een harde strijd in de 10 km puntenafvalling zilver na de Italiaanse Franscesca Lolobrigida.

Tegen een sterke tegenstand probeerden de junioren Thomas Vosté en Indra Médard in hun puntenafvalling stand te houden, Indra Médard bracht kopman Thomas Vosté telkens terug naar de kopgroep. Helaas was de concurrentie te sterk. Indra Médard eindigde op een dertiende plaats, Thomas werd negende.

Eerder vandaag was er al goud voor Sandrine Tas (300 meter tijdrit, senioren), zilver voor Stien Vanhoutte (300 meter tijdrit, senioren), brons voor Mathias Vosté (300 meter tijdrit, senioren) en goud voor Jason Suttels (5 km puntenkoers, junioren B).