“Sp.a en PS hebben nergens de juiste mensen in huis om het tij te keren”

De vertwijfeling binnen de sp.a is groot. Volgens de jongste peilingen zouden de Vlaamse socialisten niet eens meer 10% van de stemmen halen. De meningen over hoe dit verlies moet worden aangepakt, lopen binnen de partij sterk uiteen.

Volgens het sp.a-bestuur hebben de slechte peilingen vooral te maken met de schandalen bij de Franstalige kameraden van de PS. Daarom blijft voorzitter John Crombez campagne voeren met het thema soberheid en eerlijke politiek. Maar de vraag is of hij daarmee het tij zal keren. Oudgediende Monika De Coninck heeft gelijk: soberheid is geen programmapunt, dat is een kwestie van partijwerking en ethiek. Wat de sp.a nodig heeft, is een allesomvattend sociaal en economisch programma dat geënt is op de problemen en de uitdagingen van vandaag. En dat is er nog altijd niet.

Bovendien is het geen wonder dat de exploten van de PS’ers aan de andere kant van de taalgrens de sp.a hebben besmet. De Vlaamse socialisten hebben veel te lang hun lot aan dat van de PS verbonden. Jaren geleden al had de sp.a zijn eigen koers kunnen varen, in de tijd van Karel Van Miert of Norbert De Batselier bijvoorbeeld, maar uiteindelijk bleef de partij aan de PS hangen. Het was pas toen het gesjoemel van Mayeur en co. écht, écht, écht niet meer door de beugel kon, dat de sp.a zich heeft gedistantieerd. Wat de partij nu met die vrijheid gaat doen, is de vraag. De breuk met de PS heeft alleen zin als de sp.a met iets nieuws op de proppen komt. En dat moet meer zijn dan soberheid in eigen rangen.

Met de PS gaat het intussen van kwaad naar erger. De partij is volgens de peilingen gehalveerd en voorbijgestoken door de PTB van Raoul Hedebauw. Elio Di Rupo heeft er nog altijd niets van begrepen. Op het partijcongres over de schandalen zondag gedroeg hij zich zoals steeds als Calimero: we worden door iedereen beschuldigd “terwijl wij de enige partij zijn die radicale voorstellen doet voor goed bestuur.” Het begint zielig te worden.

Sp.a en PS zijn in hetzelfde bedje ziek als de collega’s in Frankrijk en Nederland. Die werden in één verkiezing zo goed als van de kaart geveegd. De aandoening van de socialistische partijen lijkt ongeneeslijk, hun naam wordt te vaak gelinkt aan machtsmisbruik en graaicultuur en ze hebben nergens de juiste mensen in huis om het tij te keren. Maar de belangrijkste reden voor hun neergang is toch dat ze hun bestaansreden kwijt zijn. De socialistische idealen van honderd jaar geleden zijn niet meer bruikbaar, de vakbonden zijn uitgegroeid tot conservatieve krachten die zich niet kunnen aanpassen aan de moderne wereld en de programma’s van de Europese socialistische partijen zijn in de loop der jaren almaar breder en vager geworden. Het wordt aartsmoeilijk om uit dit sukkelstraatje te geraken.