Lier - Op de natste dag van de week opende zwemparadijs De Waterperels zaterdag zijn open-luchtzwembad. Tv-maakster Saartje Vandendriessche nam de eerste duik.

Saartje Vandendriessche mocht zaterdag niet minder dan zes attracties openen in het Lierse zwembad. De spectaculairste was de Green Tornado. “Dit is de eerste bandenglijbaan in de wereld met adembenemende ...