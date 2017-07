Dubbel zo veel volk als vorig jaar bij start koopjes

Turnhout -

Ondanks het druilerige weer van het voorbije weekend zijn de zomersolden in Turnhout erg succesvol gestart. Vooral zaterdag was het in de Gasthuisstraat over de koppen lopen. “Er was dubbel zo veel volk als vorig jaar”, klinkt het.

Antoon Van Leuvenhaege met zijn zoontje Wout in de Gasthuisstraat. “In de winkels is het druk, maar buiten valt het goed mee.”