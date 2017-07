Anti-IS-alliantie dringt voor het eerst Raqqa binnen vanuit het zuiden

Strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF) zijn er zondag voor het eerst in geslaagd om vanuit het zuiden de Syrische ‘IS-hoofdstad’ Raqqa binnen te dringen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die vanuit Groot-Brittannië de oorlog in Syrië opvolgt.

De Syrische stad Raqqa wordt, samen met Mosoel in Irak, beschouwd als het laatste belangrijke bolwerk van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). De strijders van SDF, een Arabisch-Koerdische alliantie, zijn al sinds november vorig jaar bezig aan een offensief om de stad te heroveren.

Volgens het Syrisch Observatorium is SDF zondag er voor het eerst in geslaagd de Eufraat, zowat de natuurlijke zuidelijke grens van Raqqa, over te steken. ‘SDF heeft voor het eerst via het zuiden Raqqa betreden en heeft de markt van al-Hal ingenomen’, zegt Rami Abdel-Rahman van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. ‘De markt wordt volledig gecontroleerd door SDF, maar IS dreigt met een tegenaanval’, klinkt het nog.

Donderdag had de alliantie, die vanuit de lucht gesteund wordt door de VS, de stad al volledig kunnen omsingelen. Bovendien had de SDF vorige maand ook al verschillende wijken in het oosten en het westen van Raqqa heroverd.

Volgens de internationale coalitie zijn er nog altijd zowat 2.500 IS-strijders aanwezig in het centrum van de stad.