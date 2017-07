Essen - Xi*Tings organiseerde zondag een heuse zeepkistenrace. Met je zelfgemaakte voertuig kon je vanaf het topje van het viaduct aan het station naar beneden racen, met de eindstreep in de Handelsstraat. Er waren prijzen in verschillende categorieën te winnen: de snelste, de langste en de rapste. Daarnaast was er ook nog een publieksprijs voor de mooiste zeepkist en een pechprijs.