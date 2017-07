Beerschot Wilrijk haalt verschroeiend uit in oefenwedstrijd

Kiel - Beerschot Wilrijk heeft in zijn eerste oefenwedstrijd een stevige schietoefening gehouden. Tegen derdeprovincialer SV Nielse troffen de Ratten veertien keer raak, tester Richard Kule Mbombo nam vier goals voor zijn rekening.

De doelmannen van SV Nielse stonden zondagavond in een schiettent: 34 (!) keer schoten de spelers van Beerschot Wilrijk op doel. Veertien keer leverde dat een doelpunt op, netjes verdeeld over de twee helften

In de eerste helft maakte tester Richard Kule Mbombo een goede indruk met vier doelpunten en een assist. De 21-jarige Congolees werd weinig in de weg gelegd, maar stond steeds op de goede plaats en toonde zich niet altijd zelfzuchtig. Ook de Braziliaan Octavio was nadrukkelijk aanwezig, maar zag zijn inzet niet beloond met een doelpunt. Na de pauze had Luan, een Braziliaanse tester, het veel moeilijker om zich door te drukken. In de slotfase kon hij toch nog twee doelpunten meepikken.

De andere goals kwamen op naam van Van Hyfte (2), Losada (2), Placca, De Jonghe, Spanoghe (belofte) en El Maimouni (belofte).

Beerschot Wilrijk (1e helft): Steelant, Francois, Prychynenko, Swinkels, Charni, Placca, Pieterman, Van Hyfte, Messoudi, Mbombo (tester) en Octavio

Beerschot Wilrijk (2e helft): Nolle, El Maimouni, Prychynenko (75’ Robertson), Van den Bergh, De Jonghe, Maes, Schaessens, Essikal, Losada, Luan (tester) en Spanoghe

Doelpunten: 5’ Mbombo (0-1), 6’ Placca (0-2), 29 en 31’ Mbombo (0-3 en 0-4), 34’ Van Hyfte (0-5), 41’ Mbombo (0-6), 43’ Van Hyfte (0-7), 49’ De Jonghe (0-8), 74’ El Maimouni (0-9), 75’ Spanoghe (0-10), 79’ Losada (0-11), 85’ Luan (0-12), 88’ Luan (0-13), 90’ Losada (0-14)