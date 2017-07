Bijna 35.000 danceliefhebbers op Summerfestival: staking van De Lijn en regenweer spelen festival parten

Linkeroever / Antwerpen - Zowat 33.000 à 35.000 danceliefhebbers hebben dit weekend het Summerfestival bezocht aan de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever. Dat zijn er minder dan tijdens de voorbije edities. Volgens de organisatie lieten last-minute beslissers zich mogelijk wat afschrikken door de staking van De Lijn en het aangekondigde regenweer.

De staking van De Lijn kon voor het Summerfestival op geen slechter moment komen. Om haar bezoekers tegemoet te komen, legde de organisatie shuttlebussen in. Die vertrokken aan het Centraal Station in Antwerpen en op de park & ride in Melsele. Veel festivalgangers werden ook met de auto afgezet of maakten gebruik van de Voetgangerstunnel.

“Maar ik kan me voorstellen dat last-minute beslissers zich door de staking hebben laten afschrikken. Ook het weer speelde ons parten, want het heeft veel geregend. Als er een zonnige 25 graden wordt voorspeld, trek je misschien wel 10.000 bezoekers extra. Veel dancefestivals kennen bovendien een terugval in het aantal bezoekers”, zegt organisator Wim Van der Borght.

Om die terugval tegen te gaan, werd het concept van het Summerfestival veranderd. De focus ligt niet louter op de muziek, maar op de totaalbeleving. De lat voor het eten werd wat hoger gelegd en er stonden tal van nevenactiviteiten op het programma.

Zo konden bezoekers zich uitleven op ‘The Beast’, het grootste springkasteel ter wereld, of met ‘The Wavesurfer’, een surfsimulator. Ook een wedstrijdje ‘bubble soccer’, waarbij de spelers voetballen met een opblaasbaar pak aan, of American football behoorden tot de mogelijkheden.

Daarnaast werden er verschillende workshops gegeven. De IJslandse acteur die in de populaire tv-serie ‘Game of Thrones’ gestalte geeft aan ‘The Mountain’ kwam een fitness-sessie geven. Ook yoga, boksen, dansen of een intensieve work out stonden ingepland. “We hebben positieve reacties hierop gekregen. Festivals moeten mee evolueren en durven vernieuwen. Ook de volgende jaren gaan we verder op de ingezette weg”, zegt Van der Borght.

Op muzikaal vlak scoorden vooral de Nederlanders Je Broer en Kraantje Pappie. Martin Solveig, Kungs, Jax Jones en Fedde Le Grand sluiten het festival zondagavond af. Er speelden in totaal bijna 150 artiesten verspreid over zes podia.