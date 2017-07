19 cursisten OKOT behalen diploma secundair onderwijs

Geel - Negentien cursisten hebben net met vrucht hun diploma secundair onderwijs behaald op CVO HIK dankzij de OKOT-opleidingen. De ene mag zich voortaan PLC-technieker noemen, de andere Procesoperator chemie. Zij kunnen alvast meteen aan de slag als professional.

Een OKOT-opleiding is een onderwijskwalificerend opleidingstraject dat in samenwerking met VDAB wordt aangeboden door CVO HIK campus Tessenderlo en CVO LBC Beringen. Dankzij deze voltijdse opleiding van een jaar kan je je diploma secundair onderwijs behalen en dus je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Als cursist loop je ook stage om zo meer competenties te verwerven in het werkveld. Sommigen krijgen meteen na de stage al een job aangeboden, zoals het geval is bij de 18 cursisten die het OKOT-traject dit jaar met succes afgerond hebben.

Op campus Tessenderlo kan je twee OKOT-trajecten volgen: PLC-technieker en Procesoperator chemie. Het traject PLC-technieker wordt al enkele jaren succesvol georganiseerd in samenwerking met VDAB. Recent is daar het traject Procesoperator chemie bijgekomen. Beide opleidingen zijn overdag te volgen. Ze worden ook ‘s avonds aangeboden, hoewel het dan niet in samenwerking is met VDAB.

Ook volgend schooljaar kan je op campus Tessenderlo terecht voor beide OKOT-opleidingen, die men graag nog verder wil uitbreiden. Zo zal in de nabije toekomst ook de opleiding Monteur centrale verwarming worden georganiseerd.