Buurt heeft plan klaar voor oude boekerij

Herentals - Een groepje buurtbewoners achter de actiegroep Red De Boekerij heeft zich verenigd in Buurtvereniging De Molekens en een uitvoerig beleidsplan klaar opgesteld voor het vroegere bibliotheekfiliaal in de gelijknamige Herentalse buitenwijk.

De groep stelt daarin voor om het leegstaande gebouwtje om te vormen naar een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners. Het stadsbestuur heeft plannen om het gebouwtje te slopen en te verkopen, om met de opbrengst de verbouwing van de Kunstencampus te financieren.

Het plan omvat statuten en intern gebruiksreglement voor het beheer van het gebouw. “Het is de bedoeling om de buurtbewoners zo veel mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk van De Boekerij gebruik te laten maken. Voor niet-commerciële doeleinden moet dat gratis kunnen gebeuren, voor andere doeleinden vragen we een billijke vergoeding”, klinkt het. Met het plan vraagt de buurtvereniging het gebouwtje tot eind 2018 in beheer te mogen nemen.

Bart Michiels (CD&V) brengt het dossier dinsdagavond op de Herentals gemeenteraad. Hij stelt voor om niet het perceel van De Boekerij in de Berkenlaan, maar in de plaats daarvan het stukje grond met het oude kaarthuisje in de Meidoornlaan te gelde te maken.