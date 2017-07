Aisling D’Hooghe had World League hockey liever op een andere manier afgesloten

Sint-Lambrechts-Woluwe - De Red Panthers waren in de groepsfase sterk begonnen aan hun halve finale van de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe. Donderdag en zondag tegen respectievelijk Zuid-Korea en Spanje ging het echter telkens mis na shoot-outs. “We hadden het toernooi liever anders afgesloten”, liet doelvrouw Aisling D’Hooghe (22) optekenen.

“Het is niet zo leuk ons toernooi zo te moeten beëindigen”, stak D’Hooghe van wal. “Maar ik ben niet akkoord als ik hoor dat we de wedstrijd tegen Spanje moesten ondergaan. De Spaanse vrouwen hebben niet veel meer kansen gehad dan ons. Ze waren wel iets beter in de opbouw. Na hun voorsprong probeerden ze het spel ook op alle mogelijke manieren stil te leggen. Wij zijn daar niet in meegegaan en blijven geloven in een doelpunt. Dat kwam er dan ook, via Versavel op strafcorner.”

D’Hooghe moest tijdens de shoot-outs, net als tegen Zuid-Korea, plaatsruimen voor Elena Sotgiu. “We hebben hier veel op geoefend op training en de staf vond Elena uiteindelijk beter in dit specifiek onderdeel van het spel”, legde D’Hooghe de keuze van bondscoach Thijssen uit.

De Panthers, momenteel 14e op de FIH-ranking, zullen zo moeten wachten tot het EK in Amsterdam (18-27 augustus) om te stijgen in de hiërarchie. “Het verschil tussen de wereldtop en ons team is niet groot”, bemerkte D’Hooghe. “Het gaat om details. We hebben nu tien dagen rust en vervolgens begint de voorbereiding op het EK.”

Op dat EK nemen de Panthers het in groep A op tegen gastland Nederland (FIH 1), Spanje (FIH 10) en Tsjechië (FIH 24). Enkel de eerste twee landen stoten rechtstreeks door naar de halve finales.