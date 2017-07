Meer trams en bussen in Antwerpen, grootste hinder in Turnhout bij staking De Lijn

Brussel - Op de derde stakingsdag bij De Lijn zijn er meer bussen en trams uitgereden dan de vorige dagen. In heel Vlaanderen blijft er wel hinder, maar de regionale verschillen zijn groot. In de regio Turnhout en aan de kust is de hinder het grootst. Ten opzichte van zondagmorgen is de situatie in Mechelen en Gent zondagnamiddag wel verbeterd.

De vakbonden bij De Lijn voeren tot en met maandag 3 juli actie tegen het nieuwe cao-voorstel voor De Lijn.

In de regio Mechelen is deze namiddag ongeveer 90% van de bussen uitgereden. Ook in Antwerpen-stad gaat het vandaag beter dan de afgelopen dagen: iets meer dan de helft van de bus- en tramchauffeurs is daar aan de slag. Ten noorden van Antwerpen (Kalmthout, Kapellen, Ekeren) rijdt ongeveer de helft, in de regio Turnhout maar een kwart.

In Gent en omgeving verloopt het bus- en tramverkeer vandaag beter dan de voorbije dagen. Het merendeel van de ritten op de streeklijnen wordt gereden. Op het tramnet rijden de lijnen 1 en 4 (UZ-Muide) om de 15 minuten, lijnen 2 en 4 (Moscou-Muide) rijden met een frequentie van 30 minuten. Ook de buslijnen 3, 5, 6, 9 rijden om de 30 minuten. De lijnen 17/18 en 38/39 rijden niet. De stadslijnen die wel uitrijden, beëindigen hun dienst tussen 19.30 uur en 21 uur.

De hinder in de rest van de provincie Oost-Vlaanderen is beperkt.

Ook in West-Vlaanderen is de dienstverlening vandaag minder verstoord dan tijdens de voorbije dagen. Momenteel rijden er ongeveer 30 pct van de Kusttrams. In Oostende rijdt de helft van de stadslijnen. Er is zondagnamiddag wel hinder op het Brugse stadsnet.

In Vlaams-Brabant zijn twee op de drie chauffeurs zondagmorgen uitgereden. Plaatselijk is er hinder mogelijk, vooral in Leuven en rond Halle. De Werchterbussen rijden wel.

In Limburg is er niet al te veel hinder. Op een aantal lijnen rijden er minder bussen dan gewoonlijk.