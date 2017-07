Bergconcerten starten onder paraplu

Heist-op-den-Berg - Fanfares Sint-Cecilia uit Booischot en Moed & Volharding uit Heist trotseerden zondag de regen tijdens de aftrap van de jaarlijkse Bergconcerten op het Kerkplein in Heist-centrum.

Toeschouwers wapenden zich met paraplu's, of zochten onderdak in de tentjes aan Kaffee Den Afgrond in de Swaenekelder. Ook burgemeester Luc Vleugels (CD&V), bevoegd voor cultuur, kwam luisteren. “Gelukkig hebben we de luifel op het Kerkplein, waaronder de muzikanten droog kunnen zitten. Mocht die er niet geweest zijn, konden de concerten op een dag als vandaag misschien zelfs niet doorgaan.”

Nog tot en met 20 augustus geven een of twee Heistse muziekverenigingen telkens op zondag een concert, van 11u tot 12u, en/of van 12.15u tot 13.15u. Op zondag 23 juli staat er geen concert gepland.