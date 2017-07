Al minstens 30 doden bij geweld in Mexicaanse staat Sinaloa

In de noordelijke Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn op 24 uur tijd al minstens dertig doden gevallen. Al maanden woedt er een interne machtsstrijd in het ‘Sinaloa’ drugskartel van Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de beruchte drugsbaron die vorig jaar ingerekend werd.

OPGEPAST: De foto’s kunnen schokkeren.

Bij zwaar geweld tussen gewapende mannen en de Mexicaanse politie zijn bij de politie vijf gewonden gevallen. Aan de andere zijde vielen 19 doden. Toen de politie een konvooi met gewapende mannen kruiste in de stad Mazatlan, werd het vuur geopend, aldus Cristobal Castaneda, adjunct-secretaris voor de veiligheid in Sinaloa. De politie repliceerde de schoten van de “agressoren”, aldus Castaneda.

Zeventien slachtoffers zaten in vier verschillende voertuigen, voegt de secretaris voor Veiligheid, Genaro Robles, toe. Net ervoor werden twee andere mannen gedood door de gewapende groep.

Het gaat om een van de zwaarste geweldfeiten van de voorbije maanden in de regio.

Voorts meldt de politie dat er minstens elf doden vielen bij geweld op verschillende plaatsen elders in de deelstaat.

Sinds begin juni vonden al meer dan 760 mensen de dood nu er een interne oorlog uitgebroken is om de macht binnen het Sinaloa-kartel. Ook in andere deelstaten van Mexico is het geweld toegenomen. In mei werden in heel het land meer dan 2.000 moorden geteld.