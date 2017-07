Jongere overleden bij ongeval in ‘s Gravenbrakel na feest in discotheek

Bij een ongeval in het Henegouwse ‘s Gravenbrakel (Braine-le-Comte) is zondagochtend een jongere (1994) om het leven gekomen. Het slachtoffer was een van de passagiers in het voertuig. Volgens de lokale politie zijn overdreven snelheid en alcohol in het spel.

De bestuurder van de wagen verloor rond 6.15 uur de controle over het stuur. Het voertuig botste tegen vijf geparkeerde wagens en reed vervolgens in op een woning.

Een van de vier passagier overleed ter plaatse. De brandweer van Tubeke (Tubize) bracht een gewonde naar het ziekenhuis in Zinnik (Soignies). De jongeren waren gaan feesten in een discotheek in Bergen. Het slachtoffer is afkomstig van ‘s Gravenbrakel.