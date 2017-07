Veertien doden bij busongeval in Rusland

Bij een zwaar busongeval in Rusland zijn veertien mensen omgekomen in de nacht van zaterdag op zondag. Dat meldt de instantie die het onderzoek voert naar de busramp.

Er is ook sprake van vijftien gewonden, zo werd eerder reeds meegedeeld door de lokale autoriteiten. Twaalf onder hen worden behandeld in het ziekenhuis.

Het ongeval vond plaats even na middernacht lokale tijd nabij de stad Sainsk in de deelrepubliek Tatarstan, zowat 1.000 kilometer ten oosten van Moskou. De bus botste met een vrachtwagen, kantelde en vloog in brand.

Eerder werden dertien doden gemeld door het regionale ministerie van Volksgezondheid, onder wie twee kinderen.

De bus had 28 mensen aan boord.