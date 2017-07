Doden en gewonden bij zelfmoordaanslag in Damascus

Bij een zelfmoordaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zondagochtend meerdere doden en gewonden gevallen. Dat meldden de staatsmedia.

Er is sprake van drie bomauto’s. De ordetroepen van het regime van president Bashar al-Assad konden twee wagens tot ontploffing brengen in het zuiden van de hoofdstad, aldus het staatsnieuwsagentschap Sana. Dat gebeurde volgens de staatstelevisie op de weg naar de luchthaven.

Maar een derde bomauto kwam tot ontploffing in het oude centrum van de stad, meldt Sana op basis van politie-informatie. De dader blies zichzelf op toen de ordetroepen het voertuig in de wijk al-Amara naderden, klinkt het.

Hoeveel doden en gewonden de aanslag eiste, deelden de staatsmedia niet mee. Er circuleren intussen verschillende cijfers. Volgens lokale medische bronnen is er sprake van dertien doden bij de drie explosies, onder wie vier militairen. Diezelfde bron vermeldt ook 33 gewonden. Naargelang de bron zou het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die vanuit Groot-Brittannië de oorlog in Syrië opvolgt, het hebben over twaalf doden, inclusief een van de aanvallers, of negen doden, onder wie soldaten en burgers.

De aanslag werd nog niet opgeëist.

Sinds 2011 werd Damascus opgeschrikt door verschillende aanslagen waarbij tientallen doden vielen. Aanslagen gebeuren er niet zo vaak, maar de laatste tijd wel meer. Medio maart waren er twee zelfmoordaanslagen waarbij 32 doden vielen. Deze aanslag werd niet opgeëist. Enkele dagen ervoor was er een aanslag van Tahrir al-Sham, voorheen de Syrische al-Qaidatak, waarbij 74 doden vielen. De hoofdstad bleef tot nu toe wel gespaard van de gevechten tussen het regime en de verschillende rebellengroepen en jihadistische terreurorganisaties zoals IS.