AA Gent haalt nieuwe doelman in Nederland, einde verhaal voor Thoelen of Rinne?

AA Gent blijft een bezige bij op de transfermarkt. Zo haalden de Buffalo’s Bram Castro, doelman bij de Nederlandse Eredivisie-club Heracles, binnen. De 34-jarige Limburger tekende een contract van twee seizoenen bij Gent en speelde eerder al voor Racing Genk en STVV. Die transfer kan mogelijk wel einde verhaal betekenen voor Yannick Thoelen of Jacob Rinne bij blauw-wit.

Hoeveel Gent betaalde voor de Belgische doelman naar de Ghelamco Arena te halen, is niet bekend, maar Castro komt wel voor twee seizoenen over. Castr speelde drie seizoen bij Heracles en had eigenlijk nog een contract tot midden 2018. Eerder speelde hij in Nederland ook al bij Roda JC en MVV. In België keepte hij al bij de Limburgse clubs STVV en Racing Genk.

“Het is voor mij heel lastig om Heracles te verlaten”, laat de 34-jarige doelman weten op de site van de Nederlandse club. “Als ik alle clubs waar ik gespeeld heb in ogenschouw neem, heb ik bij Heracles Almelo het beste gevoel.” Nu gaat Castro zich weer in België vestigen, bij zijn gezin. Hij heeft een vrouw en twee kinderen. “Dat is zo ver van mijn gezin woonde de afgelopen jaren, dat ging steeds meer wringen. Nu de kans kwam om zo dichtbij huis te spelen, heb ik die gepakt.”

Zo komt het aantal doelmannen op vijf bij de Buffalo’s: er is eerste doelman Lovre Kalinic, maar ook Youn Czekanowicz , Yannick Thoelen en Jacob Rinne en nu ook nog Castro. Dat zijn er veel, te veel, waardoor het verhaal bij de gantoise er voor Yannick Thoelen en/of Jacob Rinne mogelijk binnenkort opzit.