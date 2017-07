Daarom draag je beter niet te vaak slippers

Ben je zelf ook zo'n fan van je comfortabele slippers en draag je ze tijdens de zomer werkelijk overal en altijd? Trek er dan tijdens deze soldenperiode misschien even kort op uit om ander gemakkelijk schoeisel te zoeken, want je geliefde slippers doen je voeten meer kwaad dan goed. Dat vertelde orthopedist Jackie Sutera aan de Britse krant The Huffington Post.

Slippers zijn ongetwijfeld het meest gedragen schoeisel tijdens de zomermaanden. Maar volgens de gerenommeerde Amerikaanse orthopedist en voetchirurge Jackie Sutera vormen ze meteen ook de slechtst denkbare keuze: "De dunne, ongestructureerde zool biedt geen enkele vorm van steun of shockabsorptie, wat uiteindelijk kan leiden tot diverse blessures, zoals peesontstekingen, spierkwetsuren, hielspoor, hamertenen ..."

Concreet komt het er op neer dat onze voeten door het veelvuldig en langdurig dragen van slippers overbelast raken. "Onze tenen, spieren en pezen moeten zich extra inspannen om ervoor te zorgen dat je je slippers aan je voeten kan houden", legt de arts uit aan The Huffington Post.

Verder benadrukt ze nog: "De kwetsuren die hierdoor veroorzaakt worden, zijn zeker niet te onderschatten. Enkelverrekkingen en stressfracturen zijn de ergste. Ze zijn niet enkel pijnlijk, het duurt ook zes tot acht weken tot ze compleet hersteld zijn."

Dokter Alex Kor, voorzitter van de American Academy of Podiatric Sports Medicine, beveelde eerder in dezelfde krant ook al aan om slippers niet langdurig te dragen. Hij raadde iedereen verder aan om slippers voor te behouden voor het strand en voor alledaags gebruik op zoek te gaan naar schoenen die een optimale ondersteuning bieden.

Jackie Sutera gaf ook nog de volgende tip mee: "Niet alle slippers zijn hetzelfde. Sommige merken zijn voetvriendelijk en hebben schoenen in hun assortiment die uitgerust zijn met een dikkere zool, hielsteun, bredere bandjes en kussentjes."