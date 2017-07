Valverde al geopereerd na vreselijke smak: “Alles is goed gegaan”

De spekgladde wegen van Düsseldorf zorgden voor een aantal slachtoffers al meteen op dag één van de Tour de France, maar een van de grootste pechvogels is toch wel Alejandro Valverde. De Spaanse veteraan ging zwaar onderuit en liep daarbij een breuk op in zijn linkerknie en een enkelbreuk. Een stevig verdict, maar Valverde ging gisteravond laat al onder het mes voor zijn knie. “Alles is goed gegaan”, liet hij weten vanuit het ziekenbed via Twitter.