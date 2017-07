Moet die voet in een schoen, meneer Gallopin?

Het zat Tony Gallopin absoluut niet mee zaterdag op de eerste dag van de Tour de France. Er werd ingebroken in zijn huis, zijn auto werd gestolen en daarbovenop ging hij ook nog eens hard onderuit op de spekgladde wegen van Düsseldorf. Van dat laatste draagt hij nog steeds de gevolgen, want zijn voet staat enorm dik. Dat wordt niet evident om die voet in een schoen gewurmd te krijgen. Gelukkig is hij overgelaten aan de goede zorgen van de medische staf van Lotto-Soudal, die er alles aan doen om de zwelling te minderen