Chris Froome: “Ik niet op schema? Laat ze maar zeggen...”

Heel de wereld is het erover eens: Chris Froome was de voorbije maanden minder sterk dan andere jaren. Maar de drievoudige Tourwinnaar zelf denkt er het zijne van. “Ik zit perfect op schema voor deze Tour.” Spreekt de topfavoriet de waarheid of speelt hij blufpoker? Aan de vooravond van de start probeert hij de wereld nog eens te overtuigen van het eerste.