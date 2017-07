Dit zijn de minst bezochte toeristische plekken ter wereld

Terwijl binnenkort de mooiste stranden, populairste badplaatsen en meest pittoreske dorpjes opnieuw overspoeld zullen worden door toeristen, zijn er voldoende plekjes in de wereld waar bijna nooit een kat - of toerist - komt. Van Bhutan in Azië tot San Marino in Europa, dit zijn de minst bezochte plekken ter wereld.

Wereldwijd zijn er veel landen die quasi nooit door toeristen bezocht worden - op Tom Waes na - omwille van de afstand, de exclusiviteit of de (on)veiligheid van het land in kwestie. Het volgende lijstje bevat alle landen die in het afeglopen jaar het minst bezoekers over de vloer kregen:



1. Lichtenstein - Europa (69.000 bezoekers)

2. Moldavië - Europa (121.000 bezoekers)

3. San Marino - Europa (60.000 bezoekers)

4. Bhutan - Azië (155.000 bezoekers)

5. Bangladesh - Azië (125.000 bezoekers)

6. Timor - Azië (66.000 bezoekers)

7. Brunei - Azië (219.000 bezoekers)

8. Kiribati - Oceanië (4.000 bezoekers)

9. Tuvalu - Oceanië (2.000 bezoekers, waaronder prins William en Kate Middleton enkele jaren geleden)

10. Montserrat - Caraïben (9.000 bezoekers)

11. Anguilla - Caraïben (79.000 bezoekers)

12. Frans Guyana - Zuid-Amerika (199.00 bezoekers)

13. Belize - Midden-Amerika (386.000 bezoekers)

14. Soa Tome & Principe - Afrika (8.000 bezoekers)

14. Comoros - Afrika (24.000 bezoekers)

15. Sierra Leone - Afrika (74.400 bezoekers)

15. Djibouti - Afrika (51.000 bezoekers)

16. Kuweit - Midden-Oosten (182.000)