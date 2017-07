Prins William, prins Harry en Kate herdenken Diana

Prins Harry en prins William hebben op zaterdag tijdens een kleine, besloten herdenkingsdienst op het landgoed van de familie Spencer de verjaardag van hun moeder herdacht. Prinses Diana stierf bijna twintig jaar geleden in een autorcrash die de hele wereld beroerde en zou zaterdag zesenvijftig jaar geworden zijn.

Op zaterdag woonden prins Harry, prins William en de leden van de familie Spencer een kleine herdenkingsplechtigheid bij naar aanleiding van de zesenvijftigste verjaardag van prinses Diana. Ook Kate Middleton was samen met prins George en prinses Charlotte van de partij. De dienst vond plaats op het landgoed van de fmailie Spencer, Althorp House in Northamptonshire, waar Diana opgroeide en begraven ligt.

Haar graf bevindt zich op een klein eilandje op het landgoed, dat enkele jaren geleden nog gerenoveerd werd. Diana stierf bijna twintig jaar geleden in een tragische autocrash in een Parijse tunnel en haar dood had de hele wereld in de greep. Ze was toen al gescheiden van prins Charles. Prins Charles hertrouwde later met Camilla. Zij waren niet op de herdenking aanwezig, omdat ze momenteel in Canada verblijven.