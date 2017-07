Lierse opent met 1-7 zege bij provincialer Lint

Lierse behaalde in zijn eerste oefenmatch een ruime 1-7 overwinning op het veld van tweedeprovincialer Lint. Nieuwkomer Ivan Yagan deed zich opmerken met drie treffers.

In zijn eerste wedstrijd kon Lierse geen beroep doen op Koen Weuts, die met griep te bed bleef. El Ansri en Allach waren nog onvoldoende fit, terwijl Zizo zich nog steeds niet meldde op het Lisp.

Lierse hapte een snelle voorsprong, nadat De Belder van op de stip kon scoren na een fout op Vinck. Een slippertje van Bourdin leidde tot de gelijkmaker van Sweeck. Een minuut later bracht Boussaid met een afgeweken schot de Pallieters al opnieuw op voorsprong.

Na rust liep Lierse met drie kopbalgoals verder uit. Frans knikte al snel de 1-3 binnen. Op aangeven van Bougrine dikte Yagan ook al met het hoofd de score verder aan en ook Elgabas pikte op aangeven van Yakubu zijn kopbalgoal mee. Diezelfde Yagan legde met nog twee goals de 1-7 eindcijfers vast.

“Ik ben tevreden over de eerste werkweek”, reageerde coach Fred Vanderbiest. “De jongens hebben acht trainingen in de benen en vertonen een uitstekende mentaliteit. Eind volgende week zullen we de kern wat afromen en dat wordt geen leuke taak voor mij als coach. Iedereen doet zijn stinkende best, maar ik zal enkele spelers moeten ontgoochelen.”

LIERSE: (eerste helft) Vanhamel, Vinck, Buysens, Bourdin, Poelmans, Wils, Sabaouni, Tahiri, Laurent, Boussaid, De Belder.

(tweede helft) Vanhamel, Mazoulouxis, Frans, Hall, Yakubu, Diarra, Bougrine, Yagan, Kasmi, Elgabas, Joachim.

DOELPUNTEN: 7’ De Belder (strafschop) 0-1, 17’ Sweeck 1-1, 18’ Boussaid 1-2, 56’ Frans 1-3, 65’ Yagan 1-4, 79’ Elgabas 1-5, 80’ Yagan 1-6, 81’ Yagan 1-7.